Наборы

Больше жидкости по выгодной цене! В набор попадут жидкости стоимостью не более 500 рублей за 30 мл.

Для истинных ценителей сложных вкусов. Иностранный и Российский прем - обязательные резиденты набора.

Крепкие жидкости на солевом никотине и совместимые девайсы

Специальные наборы жидкостей от наших партнеров. Менеджер уточнит по телефону что именно будет входить в набор. Спойлер: будет вкусно!