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PICK&VAPE

Жидкости по подписке от команды Viva la Cloud

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Новые жидкости. Каждый месяц

Попробуйте отличные вкусы не выходя из дома.

Экономия до 40% от розничной цены.

ViVA la Cloud оценили более 1 600 жидкостей и отобрали только лучшие.

Содержимое коробок адаптируется под ваши предпочтения.

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ваш вкус

Долой муки выбора!

  • Расскажите о своих вкусах и получите то, что подходит именно вам.
  • Оцените жидкости в наборе — следующий будет еще вкуснее.
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БОНУСЫ В
КОРОБКАХ

  • В коробках можно найти бонус — хлопок, намотки, вейп-бэнды, наклейки, дополнительные жидкости и другие приятные мелочи
  • «Самый сок» в наборе - это лучшая жидкость под ваш вкус

Наборы

Больше жидкости по выгодной цене! В набор попадут жидкости стоимостью не более 500 рублей за 30 мл.

Специальные наборы жидкостей от наших партнеров. Менеджер уточнит по телефону что именно будет входить в набор. Спойлер: будет вкусно!

Маленький

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180 мл

Отличный вариант, чтобы попробовать новое

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Средний

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240 мл

Золотая середина — для тех, кто не сомневается

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Большой

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360 мл

+ бонус

Бескомпромиссный сет на месяц с максимальной экономией

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Маленький

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150 мл

+ бонус

Отличный вариант, чтобы попробовать новое

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Средний

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210 мл

+ бонус

Золотая середина — для тех, кто не сомневается

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Большой

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300 мл

+ бонус

Бескомпромиссный сет на месяц с максимальной экономией

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Маленький + устройство

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60 мл

от

Жидкости с высоким содержанием никотина и устройство для них. Оптимальный стартовый вариант

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Большой + устройство

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120 мл

от

Много жидкости и устройство: самое оно, чтобы запастись надолго

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Большой

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150 мл

Только жидкости с высоким содержанием солевого никотина

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El Thunder Маленький

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170 мл

Набор от El Thunder x Nova Cloud: новые вкусы Hedonist, Antagonist и зарекомендовавшие себя Sweet Shots

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El Thunder Большой

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340 мл

Большой набор от El Thunder x Nova Cloud: новые вкусы Hedonist, Antagonist и зарекомендовавшие себя Sweet Shots

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Укажите предпочтения, крепость жидкостей и способ оплаты.

Подбор

Поменяйте хлопок, пока мы ищем лучшие жидкости на основе ваших вкусов.

Доставка

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Отзывы

Как будто вернулся в детсад и открывал новогодний подарок 1-го января)))) как закончиться коробочка закажу ещё

Виталий Габдуллин

Получил третью коробку, это просто нечто! Подарили мод, а это уже почти вся стоимость набора. Вы нереально крутые, очевидно что буду заказывать еще и еще)

Никита Кит

Подача, однозначно, выше всяких похвал

Илья Баранков

Заказали посылочку с другом, остались очень довольны, эффект киндер-сюрприза сработал на ура!)

Гриша Дудоладов

Обзоры

Бренды

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